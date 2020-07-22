سجلت مختلف المصالح الأمنية بولاية تبسة منذ بداية تطبيق المخطط الخاص بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد و إلى غاية أمس الثلاثاء ما لا يقل عن 7.314 مخالفة تتعلق بعدم احترام التدابير الوقائية المفروضة حسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء رئيس الجهاز التنفيذي المحلي عطا لله مولاتي.

و أوضح ذات المسؤول في مداخلته خلال أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي التي خصصت لمناقشة ملفي الصحة والموارد المائية بأن مصالح الأمن والدرك الوطنيين قاموا بعدة عمليات لمراقبة مدى احترام المواطنين لتدابير الوقاية مكنت من إحصاء هذا العدد "الهام " من المخالفات.

وبشيء من التفصيل أوضح الوالي بأنه تم على وجه الخصوص تحرير 3.709 مخالفات تتعلق بعدم ارتداء الكمامة و 775 مخالفة لتجمعات لأكثر من شخصين و 187 مخالفة لعدم احترام قواعد التباعد الجسدي.

وصرح المتحدث أنه تم أيضا وضع 2.050 مركبة في المحاشر البلدية و359 دراجة نارية وسحب 815 رخصة سياقة للمخالفين للتدابير الوقائية إضافة إلى 107 قرارات غلق محلات تجارية بسبب عدم التقيد بتدابير الوقاية.

وبخصوص الوضعية الوبائية الخاصة بفيروس كورونا بولاية تبسة أكد نفس المصدر أنها أضحت "جد مقلقة" في ظل ارتفاع عدد الحالات المؤكدة والوفيات على الرغم من كل التدابير التحسيسية والردعية المتخذة وأشار إلى أنه قد تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة "تفاقم انتشار الفيروس" من خلال استحداث مصالح مرجعية جديدة للتكفل بالحالات المؤكدة على مستوى مستشفيات كل من الشريعة و بئر العاتر و الونزة والعوينات إلى جانب المستشفى المرجعي ببكارية إضافة إلى استحداث نقاط مراقبة صحية بكل المؤسسات الصحية وتجنيد كل الأطقم الطبية وشبه الطبية في القطاعين العمومي والخاص والاستنجاد بالمتقاعدين منهم.

من جهته ذكر رئيس المجلس الشعبي الولائي بدر الدين سالمي بأنه تم اقتطاع أزيد من 11 مليون دج من الميزانية الإضافية الولائية لسنة 2020 لاقتناء "مولد للأوكسجين" وتخصيصه للمؤسسة العمومية الاستشفائية بوقرة بولعراس ببكارية بغية توفير مادة الأوكسجين للحالات المصابة بالفيروس والتي تعاني من صعوبة في التنفس.