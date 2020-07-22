رفعت المؤسسة المينائية لسكيكدة الغبن على سكان الولاية وهذا من خلال اقتنائها لجهاز "بي سي آر" وبهذا الجهاز تصبح نتائج التحاليل الخاصة بفيروس كورونا تعطى في ظرف لا يتعدى الـ3 ساعات عكس طول الانتظار من معهد باستور أو وحدته بقسنطينة .

هذا الجهاز سيسلم للمخبر الولائي للتحاليل بعد استلامه من قبل مديرية الصحة ، التي سبق لمديرها وان رد على سؤال الخبر أن القطاع الصحة في حاجة ماسة للأجهزة الطبية ، وكان هذا على هامش تسليم 25 جهاز للتنافس من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لولاية سكيكدة، وهاهي المؤسسة المينائية بجهاز "بي سي آر" وهي مبادرة استحسنها سكان عاصمة الولاية الذين يقد يتخلصون من الانتظار الطويل لنتائج التحاليل التي يجبر الكثير من المشكوك فيهم المكوث في المستشفى ، هذا الجهاز يعطي النتائج في ظرف 3 ساعات من الزمن .