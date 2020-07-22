مازال الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر حديث الصحافة العالمية التي تنقل اهتمام أكبر الأندية في أوروبا بخدمات أحسن لاعب في "كان" 2019.

وحسب ما جاء في موقع "لو دي سبورت" الفرنسي فقد كلف مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، النجم الجزائري رياض محرز بإقناع مواطنه إسماعيل بن ناصر، الذي يلعب لنادي ميلان الإيطالي، بضرورة الانضمام للسيتي، في محاولة منه للدفع بالعرض المزمع تقديمه لنادي ميلان عشية بداية موسم الانتقالات الصيفية.

ويحظى صاحب 22 عاما باهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي كذلك، حيث سبق للإعلام الإيطالي أن نقل تقديم النادي الباريسي لعرضين، الأول بـ30 مليون يورو والثاني بـ40 مليون يورو، لكن ميلان رفض العرضين.

وأضاف الموقع الفرنسي أن استقدام بن ناصر لمانشستر سيتي لن يكون بالأمر الهين، إذ "من الصعب استقدامه بأقل من 50 مليون يورو".

وكان بن ناصر قد ساهم أمس الثلاثاء في فوز الميلان على ساسولو ضمن مباريات الجولة 35 من الدوري الإيطالي مما سمح لرفقاء ابراهيموفيتش من الارتقاء للمركز الخامس مؤقتا.