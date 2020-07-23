توفيت، صباح أمس الأربعاء، رئيسة ومؤسسة جمعية "أس. أو. أس مفقودين" فاطمة يوش، بع دصراع طويل مع المرض.

ويذكر أن المناضلة فاطمة يوش كانت قد أسست جمعية أولى للدفاع عن قضية المفقودين خلال العشرية السوداء، بتاريخ 1997، بعد أن اختطف حفيدها أمين عمروش، حيث نظمت أول مظاهرة بتاريخ 30أوت 1998، ثم أسست يوش جمعية "أس. أو. أس مفقودين" سنة 1999.

وتناضل جمعية "أس. أو. أس مفقودين"،منذ تلك الفترة، من أجل فتح ملف الاختطافات خلال العشرية السوداء، وتحري أثرذويها لمعرفة الحقيقة، خاصة أن العائلات المعنية تجهل مصير أبنائها.