ترتكز حملة حصاد ودرس الحبوب 2019-2020 على طاقة تخزين تقدر بـ 35 مليون قنطار حسبما أشار إليه بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وأوضح نفس المصدر، أن هذه الحملة التي انطلقت يوم 12 أفريل الماضي استفادت من تعبئة قدرات تخزين تبلغ حوالي 35 مليون قنطار مدعمة بتشغيل 9 صوامع جديدة (مخازن الحبوب) بطاقة 3,5 مليون قنطار.

كما تم تخصيص حظيرة تضم 10804 آلة حصاد و درس لهذه الحملة، وأشارت وزارة الفلاحة إلى أن "حملة حصاد ودرس الحبوب 2019-2020 تتواصل في ظروف حسنة على المستوى الوطني وهذا بفضل الإجراءات المتخذة من خلال تجنيد العنصر البشري وتعبئة الوسائل المادية واللوجستية".

كما تم وضع مخطط للتحويل ما بين التعاونيات بهدف تسهيل نقل الفائض المسجل في الحصاد من منطقة إلى أخرى.

و حسب ذات البيان، "يجدر التذكير بانشاء شبكة تضم 500 نقطة جمع المحصول مفتوحة على مدار الأسبوع عبر التراب الوطني قرب مناطق الإنتاج و هي مزودة بالوسائل البشرية و المادية".

وبخصوص إيصال الإنتاج نحو نقاط الجمع، تم تخصيص 1600 شاحنة من طرف " أغرو روت" فرع تابع للديوان الجزائري المهني للحبوب الذي لا يزال يقتني وسائل نقل جديدة .

وفي إطار إضفاء مرونة اكبر على الإجراءات، أسدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمدان تعليمات من أجل توفير جميع الظروف التي تسمح بالشروع في إجراءات دفع مستحقات المزارعين في آجال لا تتعدي 72 ساعة " تضاف إليها دراسة وضع إجراء الرقمنة والدفع المباشر في الحسابات البنكية للمزارعين خلال الحملة الجارية.