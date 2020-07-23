كذبت وزارة الدفاع اليوم، أن يكون الفريق سعيد شنقريحة أدلى بتصريحات حول الأوضاع في ليبيا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع منشور في الموقع الرسمي، اليوم، "تناقلت بعض الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا كاذبة لا أساس لها من الصحة تنسب تصريحات مزعومة إلى السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي حول التطورات الأخيرة للوضع في دولة ليبيا".



وأضافت الوزارة في بيانها "إنّ وزارة الدفاع الوطني تفنّد قطعيا مثل هذه الإشاعات وتؤكد أن هذه المغالطات الهادفة إلى زرع البلبلة وتوجيه الرأي العام الوطني نحو الاصطفاف خلف أجندات مشبوهة لا تخدم المسعى المشرف والموقف الثابت الذي دأبت الجزائر دوما على اتخاذه تجاه الوضع في ليبيا الشقيقة، والتي أكد عليها السيد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات، بوقوف الجزائر على مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع الليبي والدعوة إلى حوار ليبي - ليبي بنّاء، يفضي إلى حل سياسي دائم يضمن الاستقرار والازدهار للشعب الليبي الشقيق".

وفي الأخير أشارت " كما تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، هو السلطة الوحيدة المخولة دستوريا لإصدار المواقف الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجاه القضايا الدولية والإقليمية الحساسة".