أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يوم الخميس في بيان لها، عن تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى ست بلديات بالمسيلة لتصبح من الساعة الخامسة مساء (17:00) إلى الخامسة صباحا (5:00) لمدة 10 أيام ابتداء من يوم غد الجمعة، وذلك بالنظر لتطور الوضعية الوقائية بذات الولاية.

ويشمل هذا الاجراء البلديات الآتية: المسيلة، بوسعادة، سيدي عيسى، مقرة، برهوم و أولاد دراج، و أوضح البيان أنه "ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى البلديات المذكورة أعلاه، التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية، الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".