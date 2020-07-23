أطلقت الصين بنجاح مسبارا غير مأهول إلى المريخ، اليوم الخميس، في أول مهمة مستقلة لها لكوكب آخر، في محاولة لتصدر المشهد في مجال الفضاء واستعراض قدراتها ومطامحها التكنولوجية.

وانطلق الصاروخ لونغ مارش 5 واي-4، أكبر صاروخ حامل لدى الصين، في الساعة 12.41 مساء وعلى متنه المسبار من مركز الإطلاق في ونتشانغ بجزيرة هاينان في جنوب البلاد.

ومن المنتظر أن يصل المسبار إلى الكوكب الأحمر في فيفري حيث سيحاول نشر مركبة جوالة لاستكشاف الكوكب على مدى 90 يوما.

وإذا نجحت البعثة التي تحمل اسم (تيانون-1) ستكون الصين أول دولة لها مركبة تدور في مدار حول المريخ ومركبة للهبوط على سطحه ومركبة جوالة في نفس الوقت في أول مهمة لها.

وقال ليو تونغ جيه المتحدث باسم البعثة للصحفيين قبيل الإقلاع إنه ستكون هناك تحديات مع اقتراب المسبار من المريخ.

وأضاف "عندما يصل قرب المريخ سيكون من الضروري جدا خفض السرعة... إذا لم تتم عملية خفض السرعة على نحو صحيح أو كانت دقة الطيران غير كافية فلن يجذب المريخ المسبار"، في إشارة لجاذبية الكوكب للمسبار كي يتسنى له الهبوط على سطحه.

وأشار إلى أن المسبار سيدور في مدار المريخ لنحو شهرين ونصف الشهر بحثا عن فرصة لدخول غلافه الجوي والهبوط على نحو سلس.

وسيحمل المسبار الصيني عدة أجهزة علمية لاستكشاف الغلاف الجوي للكوكب وسطحه والبحث عن مؤشرات على وجود ماء وثلج.