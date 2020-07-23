سجلت الجزائر، اليوم الخميس، رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كوفيد-19، حسب ما كشفت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة الجائحة.

وتم تسجيل 612 إصابة على المستوى الوطني خلال آخر 24 ساعة، وهو أعلى عدد للحالات اليومية منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد أواخر شهر فيفري الماضي.

وبهذا يحطم الرقم القياسي السابق لعدد الحالات اليومية المسجل في 20 جويلية الماضي بـ607 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 25484 إصابة.

كما تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 1124 حالة وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغت 17369 حالة بعد تسجيل 386 حالة تعافي، كما يتواجد 66 مريضا في العناية المركزة.