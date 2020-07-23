أعلن أحد المسؤولين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، أن الطائرات المخصصة لجلب الجزائريين العالقين بالخارج بسبب الجائحة ستقوم أيضا بنقل جزائريين مقيمين في الخارج ورعايا أجانب عالقين في الجزائر.

وبهذا الخصوص, أوضح الناطق باسم الشركة الوطنية للخطوط الجوية، أمين أندلسي أنه تم تخصيص 06 وجهات دولية من الجزائر العاصمة ما بين 23 و26 جويلية الجاري لصالح الرعايا الأجانب والمقيمين والحائزين على فيزا صنف "د" شنغن العالقين بالجزائر بسبب انتشار جائحة كورونا.

وحسب ذات المسؤول فإن الوجهات ستكون كالتالي: الجزائر-روما يوم 23 جويلية، الجزائر–بروكسل 24 جويلية، الجزائر- فرانكفورت يوم 24 جويلية، الجزائر-مسقط 25 جويلية، الجزائر- الدوحة 25 جويلية والجزائر-القاهرة 26 جويلية.

وأكد اندلسي أن كل الرعايا الذين سيتنقلون عبر هذه الرحلات يجب أن تتوفر فيهم كافة الشروط للدخول إلى البلد المستقبل وهذا بعد الاطلاع على المنصات الالكترونية الحكومية لهذه البلدان.

وأشار أندلسي إلى أن هذه العمليات تندرج في إطار عملية إعادة المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج التي بادرت بها الشركة الوطنية للطيران، مضيفا أن هذه الطائرات ستعيد عدد من الجزائريين العالقين في هذه العواصم (روما وبروكسل وفرانكفورت ومسقط والدوحة والقاهرة) إلى أرض الوطن.

وذكر اندلسي أن هذه الرحلات جاءت استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تقضي بإعادة كل المواطنين العالقين في مختلف الدول.

وكانت الخطوط الجوية الجزائرية قد أعادت إلى ارض الوطن منذ يوم الاثنين أكثر من 1100 مواطن جزائري كانوا عالقين في فرنسا والسعودية ليصبح بذلك عدد الجزائريين الذين أعيدو إلى بلدهم 14.000 منذ بداية الأزمة الصحية.

للتذكير فان الفضاء الجوي الجزائري لا يزال مغلقا منذ 19 مارس المنصرم في إطار التدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا.