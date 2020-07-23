بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 25484 حالة، منها 612 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس.

وسجلت الجزائر العاصمة أكبر عدد إصابات يومية في ولاية منذ بداية انتشار الجائحة بـ116 حالة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ2515 حالة، متبوعة بسطيف (2340 حالة) ثم البليدة (2255 حالة).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 2515 (+116)

سطيف: 2340 (+70)

البليدة: 2255 (+35)

وهران: 1827 (+33)

باتنة: 966 (+33)

قسنطينة 887 (+7)

ورقلة: 801 (+17)

تيبازة: 760 (+15)

الجلفة: 685 (+5)

بسكرة: 656 (+16)

بجاية: 613 (+12)

تلمسان: 561 (+5)

الوادي: 556 (+12)

تيارت: 544 (+12)

تيزي وزو: 514 (+22)

المسيلة: 502 (+31)

البويرة: 482 (+11)

خنشلة: 477 (+0)

عين الدفلى: 474 (+7)

الأغواط: 453 (+8)

المدية: 441 (+16)

بومرداس: 438 (+0)

تبسة: 402 (+0)

عنابة: 396 (+23)

أم البواقي: 390 (+11)

برج بوعريريج: 327 (+6)

أدرار: 320 (+13)

غرداية: 308 (+14)

معـسكر: 279 (+3)

سكيكدة: 262 (+6)

مستغانم: 257 (+7)

تيسمسيلت: 250 (+0)

قالمة: 246 (+20)

عين تموشنت: 245 (+2)

ميلة: 237 (+0)

سيدي بلعباس: 229 (+0)

بشار: 224 (+9)

سوق أهراس: 198 (+3)

جيجل: 190 (+5)

البيض: 180 (+0)

نعامة: 162 (+0)

غليزان: 123 (+2)

تمنراست: 122 (+0)

الشلف: 107 (+0)

الطارف: 100 (+1)

إليزي: 69 (+4)

تندوف: 60 (+0)

سعيدة: 54 (+0)