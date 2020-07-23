أصدر، اليوم، والي تيارت، قرارا يقضي بمنع زيارة المقابر المنتشرة بتراب الولاية، في الفترة الممتدة من 30 جويلية إلى غاية الفاتح أوت 2020، كإجراء احترازي يدخل في سياق التدابير التكميلية للوقاية من منع انتشار فيروس كورونا.

وكلف الوالي، محمد أمين درامشي، السادة الأمين العام للولاية ومدير التنظيم والشؤون العامة وقائد مجموعة الدرك الوطني ورئيس الأمن الولائي ومدراء المجلس التنفيذي ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس البلدية بتنفيذ هذا القرار "الذي ينشر في العقود الإدارية للولاية"، وحذر قرار الوالي الذي نشر على الصفحة الرسمية للولاية على الفيسبوك بأن "كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرّض صاحبها للعقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها في القرار رقم 733 المؤرخ في 7 أفريل 2020.