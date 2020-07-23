جند أزيد من 2.000 بيطري في إطار آلية التأطير الصحي البيطري لنقاط البيع المرخصة وهياكل الذبح المعتمدة خلال فترة العيد الأضحى، حسبما أفاد به بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

"في إطار الاستعداد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الية تأطير صحي و بيطري خلال فترة العيد على مستوى نقاط البيع المرخصة"، يضيف البيان.

كما تتعلق هذه الآلية بهياكل الذبح المعتمدة التي ستكون مفتوحة على مستوى القطر الوطني يوم العيد.

وحسب البيان، تم تجنيد أزيد من 2.000 بيطري (من القطاع العام والخاص) من أجل السهر على الصحة الحيوانية والماشية والمحافظة على الصحة العامة البيطرية.

"سيقوم البياطرة بمرافقة المربين والموالين على مستوى نقاط البيع وتوجيه المواطنين خلال عملية الذبح"، يضيف البيان.

كما سيساهم البياطرة، بالتعاون مع كل المصالح الأخرى، في احترام التدابير الوقاية المقررة في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19 حيث سيوفرون كذلك الكمامات، وهذا حسب قدرتهم، من أجل حماية المواطنين الذين لا يرتدونها.