تمكنت فرقة الغطاسين التابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس في حدود الساعة السادسة من مساء يوم الخميس من انتشال جثتي غريقين يبلغان من العمر تواليا 20 و26 سنة وذلك بعد أن يكون الثنائي قد لجأ إلى ممارسة هواية السباحة هناك، هروبا من لفحات الحر قياسا بموجة الحرارة الشديدة التي تجتاح منذ أيام ولاية سيدي بلعباس والمناطق المجاورة لها.

وتحدثت مصادر عن مواجهة عناصر فرقة الغطاسين لصعوبات بالغة للعثور على جثتي الغريقين قياسا بانعدام الرؤية على مستوى قاع المسطح المائي، مع الإشارة إلى مباشرة مصالح الأمن المختصة إقليميا لتحقيق أملا في كشف ملابسات الحادث.