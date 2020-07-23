كشفت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أنه سيتم، استثنائيا، فتح المكاتب والمراكز البريدية يوم غد الجمعة.

وتأتي هذه الخطورة تحسبا لعيد الأضحى المبارك وما تعرفه مكاتب البريد من إقبال كبير تسبب في تشكيل طوابير طويلة خاصة مع الوضعية الصحية التي تعرفها البلاد.

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للوزارة على "الفايسبوك"، اليوم الخميس، فإن مكاتب البريد ستفتح غدا من الساعة 08:00 صباحا إلى 12:00 زوالا بالنسبة للمناطق الشمالية ومن الساعة 07:00 صباحا الى 11:00 صباحا بالنسبة للمناطق الجنوبية.