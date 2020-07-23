طمأنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان لها اليوم الخميس، كل المواطنين والمواطنات الفائزين في عملية القرعة لموسمي الحج 2020 و2021 أنه سيتم الاحتفاظ بقوائهم لموسمي 2021 و2022 على التوالي.

وجاء في البيان: "تطمئن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كافة المواطنين والمواطنات الفائزين في عملية القرعة لموسمي الحج 2020 و2021 وتنهي إلى علمهم أنه سيتم رسميا، من جهة، الاحتفاظ بقوائم الفائزين بعنوان حج 2020 واعتمادها لموسم حج 2021، وبقوائم الفائزين بعنوان حج 2021 واعتمادها لموسم حج 2022".

من جهة أخرى - يضيف بيان الوزارة- "سيتم الاحتفاظ بقوائم الفائزين ضمن القوائم الاحتياطية لكلا الموسمين".