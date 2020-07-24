تداولت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو لآخر الاستعدادات التي تسبق أول صلاة في مسجد آيا صوفيا، المقررة اليوم الجمعة.

وأظهر الفيديو الانتهاء من فرش سجاد مسجد آيا صوفيا، استعدادا لاستقبال المصلين، حيث سيتمكن نحو 1000 شخص من الصلاة، بعدما تم فرش المسجد بـ2000 متر من السجاد الفيروزي.

من جهته، أوضح والي إسطنبول، علي يرليقايا، أن آيا صوفيا يعد أحد أروع المزارات الدينية في العالم، منوها بأنه يرمز لفتح اسطنبول (القسطنطينية) في 29 ماي 1453.

وقال: "الجميع يريدون المشاركة في افتتاح آيا صوفيا، هناك اهتمام كبير، لقد قمنا باستعداداتنا لإدارة هذا الملتقى بطريقة تناسب القيمة الرمزية للحدث ".

وفي 10 جويلية الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء التركي الصادر في 24 نوفمبر 1934، القاضي بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف. و بعد قرار المحكمة بيومين أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في مسجد آيا صوفيا بانتظام، اعتبارا من اليوم الجمعة.