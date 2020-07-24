كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، ملابسات الجريمة الرباعية التي اقترفها شرطي في ولاية المسيلة.

وحسب ما ورد في البيان "فان المعني الذي يشتغل في عون شرطة بأمن ولاية عنابة تنقل إلى مدينة المسيلة، أين يتواجد مقر سكن عائلة زوجته، والتي كانت تنقلت إليه بعد خلاف زوجي".

ويضيف البيان "في مسكن والدي الزوجة وفي ظروف لم يتم تحديدها بعد، أقدم هذا الشرطي على استخدام سلاحه الوظيفي مصيبا في عين المكان زوجته وأخيها بالإضافة إلى والديها إصابات مميتة، ليسلم الشرطي نفسه بعد ذلك إلى مصالح أمن الولاية".

ليختم البيان "التحقيق مفتوح حاليا من طرف النيابة المختصة إقليميا والذي سيحدد الأسباب والدوافع التي أدت إلى هذه المأساة".