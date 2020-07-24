انتقل إلى رحمة، اليوم الجمعة، محمد لمين شريفي نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي بالوادي عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني متأثرا بإصابته بفيروس كورونا كوفيد19 .

وحسب مصدر استشفائي، فقد صارع الفقيد المرض نحو 18 يوما في مستشفى بن عمر الجيلالي المخصص لمرضى كورونا قبل أن يتم نقله إلى مصلحة الإنعاش ويدخل في غيبوبة حيث فارق إلى جوار ربه.

وكان الفقيد قد شغل منصب رئيس سابق لبلدية الوادي كما أشرف على فريق أولمبي الوادي لكرة اليد وساهم بفعالية في تنشيط الحركة الجمعوية لاسيما الرياضية منها.