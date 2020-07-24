شهد صبيحة اليوم الجمعة، فندق ببرج البحري بالجزائر العاصمة، احتجاج مرحلين كانوا عالقين بفرنسا، الذين تم إجلائهم في رحلة جوية مساء أمس الخميس، أين حاول فيه الغاضبون من المحتجين الخروج إلى الشارع، لتنديديهم بظروف الاستقبال والإيواء والفوضى والنقص في الرعاية الطبية، والتي وصفها البعض بالمؤسفة جدا.

وأوضح بعض من المحتجين لـ "الخبر"، أنهم أجبروا على الاحتجاج لظروف الاستقبال السيئة وأنهم و بعد نحو 4 أشهر من الاغتراب عن الأهل والأبناء و الظروف الصعبة هناك التي عاشوها طيلة تلك المدة بسبب نفاذ مدخراتهم و بقائهم عالقين دون مورد مالي أو فندق يؤويهم.

وبعد أن تم إقرار السلطات الجزائرية بإجلائهم من فرنسا، اعتقدوا أن نهاية الكابوس اقتربت، لكن الأمر لم يكن كما توقعوا أين استقبل نحو 400 مرحل بفندق ببرج البحري، يفتقد إلى التزود بالمياه بانتظام.

وأمام هذه الظروف، أجبروا على الاحتجاج والتهديد بالخروج إلى الشارع، ومطالبتهم بحضور الوالي المنتدب، معربين عن مخاوفهم أن يقضوا بقية أيام الحجر الصحي في ظل هذه الظروف.