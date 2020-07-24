قرّر الطاقم الطبي وشبه الطبي المشرف على إجراء التحاليل المخبرية التوقف عن العمل احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالب رفعت للجهات المعنية ولم تحظ بأي رد.

نفذّ، اليوم الجمعة، الطاقم الطبي المشرف على جهاز تحليل "البوليميراز المتسلسل" المعروف إختصارا بـ "بي سي آر".، تهديدهم بالاحتجاج بعد سلسلة مراسلات رفعت لكل الجهات المعنية بتسيير جائحة كورونا "كوفيد 19"، وحملت في مضمونها جملة من المطالب التي وصفها مصدر خاص لـ "الخبر" بـ"أنها بسيطة جدا"، ومع هذا لم تحظى بأي رد سواء "سلبي أو إيجابي".

وحملت مراسلات الطاقم المشرف على إجراء التحاليل المخبرية إشارة إلى نقص المخبريين، نقص الأطقم العاملة على مستوى المخبر، وهو ما ظهر من خلال عدم توفر العدد الكافي من المخبريين الذين يتداولون على العمل على مستوى هذه المصلحة التي تعمل بالحد الأدنى لها بسبب عجز مديرية الصحة عن توفير الكم الكافي من المفاعلات المخبرية التي من شأنها أن توفر فحصا أو كشفا على أكبر من الحالات المشتبه بإصابتها بالكوفيد.

وفي المقابل تسبب هذا الوضع في استمرار نفس الطاقم الطبي وشبه الطبي في العمل لمدة شهر وبنظام 24 ساعة دون الاستفادة من راحة، الأمر الذي دفعهم إلى التوقف اليوم عن إجراء كل التحاليل المخبرية .

وتساءل من أثاروا الموضوع لـ "الخبر" عن جدوى الاجتماعات التي تعقد كل مرة سواء على مستوى مديرية الصحة أو بمكتب والي الولاية، إذا عجزت عن توفير هذه المطالب البسيطة، ما يعني حسب هؤلاء أن وزارة الصحة مطالبة بالتحرك لإنقاذ هذا الوضع الذي وصفه مصدر الخبر بـ "المهزلة".