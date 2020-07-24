كشف بلعيد سعيد المدير الولائي للصحة والسكان بتبسة لـ "الخبر"، أنه تقرر فتح نقاط متابعة ومراقبة واستشفاء لتخفيف الضغط على المصلحة المرجعية للأمراض التنفسية المستجدة بمستشفى المجاهد بوڨرة بولعراس ببكارية.

وبحسب تصريحات المدير الولائي، فإن البداية كانت بفتح مصالح كوفيد-19 للمؤسسات الاستشفائية العوينات وونزة وبئر العاتر والشريعة حتى تستغني عن تركيز مراحل الاستشفاء ببكارية. وقصد تقريب مراقبة الاستشفاء من كوفيد-19 من سكان بقية البلديات كانت البداية يفتح مؤسسة الصحة الحوارية بالعوينات لنقطة متابعة ومراقبة للذين يخضعون للاستشفاء المنزلي من الحالات غير المعقدة وهي العمليات التي عرفتها بلديات تبسة والشريعة وبئر العاتر وونزة بمجموع خمس نقاط على مستوى مؤسسات الصحة الجوارية بسبب أن بعض المصابين يرفضون التنقل أصلا للمستشفيات.

وبشأن جهاز مولد الأوكسجين المخصص له 1.1 مليار سنتيم على عاتق ميزانية الولاية قال بلعيد سعيد أن الجهاز تم تركيبه بالمؤسسة الاستشفائية بوڨرة بولعراس بكارية.

جدير بالذكر أن مديرية الصحة بالتنسيق مع مستشفى محمد شبوكي بالشريعة قررت نقل مصلحة أمراض النساء والتوليد إلى قسم الجراحة لفتح مصلحة كوفيد-19 وقد تدخلت جمعية جسور وبعض الخيرين من المدينة للمساعدة على تجهيز المصلحة بالأسرة والمعدات بعدما كان قرار فتح المصلحة محل معارضة من طرف بعض المواطنين غير أن الحاجة الملحة لرغبة المصابين للاستشفاء بالشريعة دون التنقل إلى بكارية فرضت فتح المصلحة بمستشفى محمد شبوكي بعد إخلاء مصلحة التوليد تزامنا مع ارتفاع عدد وفيات الولاية والمصابين وتجاوز عتبة الـ 10 ألاف شخص كانوا على احتكاك مباشر مع 1300 مصاب على مستوى الولاية بينهم أكثر من 89 وفاة إلى غاية اليوم.