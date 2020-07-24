انتقل الى رحمة الله اليوم الجمعة النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية تمنراست، محمود قمامة، حسب ما جاء في بيان للمجلس.

وبهذه المناسبة الاليمة، بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين، باسم كافة نواب المجلس، ببرقية تعزية الى عائلة النائب محمود قمامة، معبرا فيها عن مواساته لها.

وجاء في برقية التعزية "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة النائب عن ولاية تمنراست، المغفور له برحمة الله الحاج محمود قمامة، الرجل الوطني الصادق والمدافع عن وطنه ومصالحه العليا، والمشهود له بالالتزام بمهامه النيابية خدمة لمواطني المنطقة والمواطنين الجزائريين عموما، وبكل ما يمليه واجب المسؤولية من الانضباط والتحلي بثقافة الدولة".

وأمام هذا المصاب الجلل "أتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم أصالة عن نفسي ونيابة عن كل نواب المجلس، راجيا من الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويتقبله مع الصالحين ويرزق ذويه وأهله الصبر والسلوان".