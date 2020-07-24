سجلت الجزائر، اليوم الجمعة، قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد مقتربة من حاجز 700 حالة، حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة.

وتم اليوم تحطيم الرقم القياسي المسجل أمس الخميس (612 إصابة)، بعد تسجيل 675 إصابة في آخر 24 ساعة، وهو أعلى عدد إصابات يومية تسجله البلاد منذ بداية انتشار كوفيد-19.

وبهذا يواصل عدد الإصابات اليومية منحاه التصاعدي منذ نهاية جوان وبداية جويلية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات 26149.

فيما يخص الوفيات فقد بلغت 1136 بعد تسجيل 12 وفاة جديدة حسب ما أعلنت نفس اللجنة.

كما تم تسجيل 324 حالة شفاء في الـ24 ساعة الأخيرة رفعت العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 17693، فيما يتواجد 65 مريضا في العناية المركزة.