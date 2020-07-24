أعلنت حركة مجتمع السلم، اليوم الجمعة، إصابة رئيسها عبد الرزاق مقري بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان للمكتب التنفيذي للحركة نشر على الصفحة الرسمية على موقع فايسبوك "يعلن المكتب التنفيذي الوطني للرأي العام الوطني إصابة السيد رئيس الحركة الدكتور عبد الرزاق مقري بفيروس كورونا كوفيد-19".

وأضاف البيان "يطمئن الجميع في الوقت ذاته بأن حالته مستقرة وأنه يتابع العلاج في حجره الصحي سائلين الله له ولأهله وللجميع العافية والشفاء العاجل".