بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 26159 حالة، منها 675 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة.

وسجلت ولاية وهران أكبر حصيلة يومية بـ82 إصابة، تليها بجاية بـ60 إصابة والجزائر العاصمة بـ57 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ2572 حالة، متبوعة بسطيف (2340 حالة) ثم البليدة (2287 حالة).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 2572 (+57)

سطيف: 2340 (+0)

البليدة: 2287 (+32)

وهران: 1909 (+82)

باتنة: 974 (+8)

قسنطينة 917 (+30)

ورقلة: 834 (+33)

تيبازة: 769 (+9)

الجلفة: 694 (+9)

بجاية: 673 (+60)

بسكرة: 671 (+15)

الوادي: 594 (+38)

تيارت: 568 (+24)

تلمسان: 567 (+6)

المسيلة: 518 (+16)

تيزي وزو: 516 (+2)

البويرة: 493 (+11)

خنشلة: 491 (+14)

عين الدفلى: 478 (+4)

الأغواط: 457 (+4)

المدية: 444 (+3)

بومرداس: 438 (+0)

تبسة: 413 (+11)

عنابة: 407 (+11)

أم البواقي: 398 (+8)

برج بوعريريج: 332 (+5)

أدرار: 321 (+1)

غرداية: 310 (+2)

معـسكر: 296 (+17)

مستغانم: 289 (+32)

سكيكدة: 266 (+4)

عين تموشنت: 265 (+20)

سيدي بلعباس: 254 (+25)

تيسمسيلت: 254 (+4)

قالمة: 249 (+3)

بشار: 242 (+18)

ميلة: 240 (+3)

جيجل: 219 (+29)

سوق أهراس: 200 (+2)

البيض: 186 (+6)

نعامة: 170 (+8)

غليزان: 123 (+2)

تمنراست: 122 (+0)

الشلف: 107 (+0)

الطارف: 107 (+7)

إليزي: 69 (+0)

تندوف: 60 (+0)

سعيدة: 56 (+2)