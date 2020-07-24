قام اللاعب الدولي الفرنسي كريم بن زيمة، نجم نادي ريال مدريد، بالسخرية من رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، وذلك بعد التصريحات التي أطلقها الأخير تجاه اللاعب.

وكان لوغريت، قد مدح بن زيمة في وقت سابق، مشيرًا أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قدم أفضل موسم في مسيرته الكروية.

لكن يبدو أن تلك التصريحات لم تروق لبن زيمة، والذي رد سريعًا اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي في تويتر، حيث علق على تلك التصريحات قائلًا: أفضل أن أضحك.

وتم قطع العلاقات تمامًا بين بن زيمة ولو غريت، خاصًة وأن الأخير قد صرح من قبل أن مسيرة كريم قد أنتهت مع منتخب فرنسا مهما قدم اللاعب من مستويات مميزة.

وقدم بن زيمة موسم أكثر من رائع مع ريال مدريد، حيث سجل اللاعب 21 هدفًا وقدم ثمانية تمريرات حاسمة في البطولة الإسبانية هذا الموسم، مساهمًا في فوز الفريق الملكي بتلك المسابقة للمرة الأولى منذ عام 2017.

وطالبت العديد من الأصوات داخل فرنسا بعودة بن زيمة مرة أخرى إلى منتخب الديوك، وذلك بعد غياب استمر لمدة خمس سنوات كاملة.

وكان بن زيمة قد تم استبعاده من اللعب في منتخب فرنسا بشكل نهائي، منذ فضيحة شريط الابتزاز الجنسي، والتي تورط فيها اللاعب مع زميله السابق بالمنتخب، ماثيو فالبوينا.