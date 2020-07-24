قررت اللجنة المكلفة بالمراقبة والردع التابعة لولاية الجزائر، اليوم الجمعة، "الغلق الكلي" للسوق البلدي فرحات بوسعيد (ميسونيي سابقا) التابع لبلدية سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، وذلك ابتداء من يوم غد السبت، حسب ما علم اليوم لدى مصالح ولاية الجزائر.

وأوضحت خلية الإعلام لولاية الجزائر في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنه خلال الخرجة الميدانية التي قامت بها اللجنة المكلفة بالمراقبة والردع على مستوى المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد للوقف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في التعليمة الحكومية الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، "تقرر غلق السوق البلدي فرحات بوسعد (ميسونيي سابقا) كليا ابتداء من يوم غد السبت 25 جويلية 2020".

يذكر أن هذه اللجنة المختصة، ومنذ انطلاق العملية بتاريخ 10 جويلية الجاري إلى اليوم، أمرت بغلق أزيد من 246 محل تجاري وهذا لعدم احترام أصحابها الإجراءات الوقائية ضد تفشي وباء كورونا، علاوة على غلق 94 محلا تجاريا بسوق على ملاح و647 محل منذ بداية أزمة كورونا من بينها 47 غلق فوري، بالإضافة الى مركزين تجاريين وثلاثة (03) أسواق بلدية، حسب ذات المصدر.