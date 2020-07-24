فرضت السلطات الفرنسية على المواطنين الجزائريين الذين يودون التنقل إلى فرنسا القيام بالتحليل الطبي الذي يثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 من أجل الدخول إلى الأراضي الفرنسية.

وصرح الوزير الأول الفرنسي، جون كاستيكس، اليوم الجمعة، في مطار رواسي شارل ديغول بباريس حسب ما نقلت صحيفة "لوموند" أن مواطني 16 دولة تشهد انتشارا واسعت للوباء –حسبه-، ملزمون بإظهار تحليل أجري ببلدانهم قبل 72 ساعة على الأقل يثبت عدم إصابتهم بالفيروس قبل الركوب في الطائرات التي تقلهم إلى فرنسا.

وجاءت الجزائر ضمن قائمة الدول التي صنفت في الخانة الحمراء والتي سيتم إخضاع مواطنيها لفحص سريع، فور وصولهم إلى المطارات الفرنسية، في حال عدم تقديمهم للتحليل المذكور أعلاه.

وفي حال كانت نتائج التحليل الذي سيجرى بالمطارات الفرنسية إيجابيا، فإن الأشخاص المعنيين مجبرون على الدخول في الحجر الصحي.

وإلى جانب الجزائر جاءت في القائمة كل من: الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، البحرين، بنما، جنوب إفريقيا، الكويت، قطر، الكيان الصهيوني، البرازيل، البيرو، صربيا، تركيا، مدغشقر، الهند وسلطنة عمان.