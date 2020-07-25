حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية، وهبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية في ولاية تمنراست وأدرار.

وجاء في التنبيه، أن الرياح القوية والزوابع الرملية مرتقبة على ولاية أدرار من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا أما ولاية تمنراست فستشهد أمطار رعدية ورياح قوية، بالإضافة إلى زوابع رملية ورداءة في الرؤية، من السادسة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا. وأفاد الديوان أن سرعة الرياح تتعدى 50 كلم/سا، والأمطار المرتقبة تصل كميتها 15 ملم محليا.