قدمت تركيا، اليوم السبت، مساعدات طبية إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات بحضور وزير الصحة وسفيرة تركيا بالجزائر.

وشكر وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد تركيا حكومة وشعبا على هذه الهبة التي تحتوي على معدات طبية للمساعدة على مكافحة جائحة كورونا.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تبرز عمق العلاقات بين البلدين من حيث التاريخ المشترك الذين يربط بين الشعبين، كما أكد بن بوزيد أن هذه المساعدات ستذهب لتدعيم مختلف المؤسسات الصحية في الجزائر.

من جهتها أكدت السفيرة التركية أن هذه المساعدات تقدم لشعب شقيق "يربطنا به تاريخ مشترك"، مضيفة أن العالم يواجه عدو واحد.