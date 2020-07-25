أعلن نادي السد، الذي يلعب له الدولي الجزائري بغداد بونجاح، إصابة مدربه ونجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز بفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع السد تصريحات لمدربه قال فيها: اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسه أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف" .

وأضاف تشافي: "قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر جائت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كوفيد-19".

وتابع تشافي: لحسن الحظ أشعر أني بخير لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعوده للعمل".

ومن المقرر أن يستضيف السد الخور في وقت لاحق السبت، في أول لقاء لحامل لقب الدوري القطري لكرة القدم، غداة استئناف المنافسات بعد تعليقها منذ مارس الماضي بسبب "كوفيد-19".