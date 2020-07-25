أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن الدخول الجامعي سيكون يوم 23 أوت المقبل، والتحاق الطلبة سكون بطريقة تدريجية ومدروسة حسب البروتوكول الوزاري الصحي وحسب الوضعية الوبائية في كل ولاية.

وجاء تصريح الوزير على هامش الزيارة التي قام بها صباح اليوم السبت إلى سكيكدة، أين تفقد هياكل جامعية بـ 8 آلاف مقعد بيداغوجي ودشن إقامة جامعية بـ2000 سرير.

ولم يعاين الوزير مشروع انجاز 220 مسكن وظيفي لصالح الأساتذة والذي يعرف تأخرا كبيرا بسبب نقص الاعتمادات المالية التي عجزت الجامعة على تسديدها حسب ما تحدث به عدد من الأساتذة للوزير الذي أكد لهم بأنه على دراية تامة بوضعية المشروع.