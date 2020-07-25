من المنتظر أن تصل اليوم السبت الى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة 272 رعية جزائرية من ماليزيا بالإضافة إلى رعايا منتظرين من قطر وكندا في إطار عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في مختلف دول العالم .

وحسب ما نقلت الاذاعة الجزائرية عن الأمين العام لولاية قسنطينة سعيد اخرف :" توجد 3 طائرات منتظرة قادمة من كندا وماليزيا وقطر تقوم بإجلاء حوالي 1000 مواطن. وأضاف نفس المسؤول "كما سنستقبل أول طائرة قادمة من ايطاليا على متنها 111 مواطنا ولقد قمنا باتخاذ كل التدابير والإجراءات للتكفل بهؤلاء الرعايا الجزائريين".