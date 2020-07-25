أعرب الدولي الجزائري ولاعب سانت ايتيان الفرنسي رياض بودبوز عن تمنياته بالعودة إلى المنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات.

وجاءت تصريحات بودبوز، أمس الجمعة، لقناة "بي إن سبورت" بعد نهاية المقابلة النهائية لكأس فرنسا التي عرفت تتويج باريس سان جيرمان باللقب بعد تغلبه على سانت ايتيان بهدف لصفر.

وشارك الدولي الجزائري أساسيا في اللقاء وقدم مردودا جيدا رفقة ناديه قبل أن يترك مكانه في الدقيقة 75 لزميله أرنو.

وقال بودبوز عقب نهاية اللقاء، أنه سعيد بالمردود الذي قدمه فريقه أمام أحد عمالقة الكرة الأوروبية حاليا، وذلك رغم إكمال الفريق الأخضر لأغلب فترات المقابلة بعشرة لاعبين بعد طرد لويك بيران بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 31 عقب تدخله الخشن على النجم كيليان مبابي.

فيما يخص المنتخب، أعرب بودبوز عن تمنياته بالعودة إلى تشكيلة "الخضر"، ومقدما شكره للجماهير الجزائرية على عبارات التشجيع.