أكدت المديرية العامة للحماية المدنية وضع كل وحداتها العملية في حالة تأهب قصوى، تبعا للنشرية الجوية الخاصة بارتفاع دراجات الحرارة إثر قدوم كتلة هوائية ساخنة على أغلب ولايات الوطن، خاصة مع تزامنها مع الأزمة الصحية التي تعرفها البلاد.

وقدمت ذات المصالح مجموعة النصائح الوقائية المهمة في مثل هذه الظروف أهمها عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة الأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، تجنب الخروج والتنقل خلال هذه الفترة، إلا في حالات الضرورة.

كما حثت الحماية المدنية في بيانها على الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، البقاء تحت الظل قدر المستطاع واستحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية، إضافة إلى إغلاق النوافذ والستائر وواجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار وإطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من استعمالها.

ومن النصائح الأخرى أنه إذا توجب عليك الخروج، يجب ارتداء قبعة، ملابس خفيفة (القطن)، دون نسيان لبس الكمامة وتجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية (الرياضة، البستنة، والحرف الأخرى...)، والاستحمام عدة مرات في اليوم بدون تجفيف البدن، أو باستعمال مرذاذ الماء.

كما شددت ذات المصالح على إعطاء الأشخاص المسنين، الأطفال والمرضى شرب الماء بانتظام وعدم الانتظار حتى يصابوا بالعطش، أما بالنسبة لسائقي السيارات والذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي، من المستحسن تفادي قطع مسافات طويلة خلال أوقات التي تشتد فيها الحرارة، من الأفضل برمجتها في وقت متأخر من المساء عند انخفاض دراجات الحرارة أو بالليل.

وحث البيان على تجنب السباحة في المسطحات المائية والتردد على الشواطئ في ظل منعها وعدم افتتاح موسم الاصطياف للوقاية من جائحة كوفيد 19، إضافة إلى الاحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل، وعدم ترك الأطفال وحدهم بداخل سيارة، كما لبس الكمامة إجباري وضروري، لتفادي نقل أو تلقي العدوى.