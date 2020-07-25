أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ218 شخصا بسواحل أربع ولايات في غرب البلاد.

وجاء في بيان للوزارة اليوم السبت "أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ218 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف ووهران ومستغانم وعين تموشنت".

وأضاف البيان أنه تم أيضا "توقيف 44 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة ببرج باجي مختار".

من جهة أخرى حجز حراس الحدود، يوم أمس الجمعة، بموغل قرب الحدود ببشار في الناحية العسكرية الثالثة، كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بخمسة قناطير وستة كيلوغرام.