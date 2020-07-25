بلغ عدد المتوفين غرقا في البحر والمجمعات المائية، منذ بداية شهر جوان الفارط، 69 شخصا، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت في بيان لها.

وفي هذا الإطار، أوضحت المديرية العامة للحماية المدنية أنه وخلال الـ 48 ساعة الأخيرة (ما بين 23 و25 جويلية الجاري)، تم تسجيل ثلاث حالات غرق في المجمعات المائية.

فبولاية سيدي بلعباس، سجلت وفاة شابين من عائلة واحدة يبلغان من العمر 26 سنة و20 سنة غرقا في سد سرنو بقرية دلاهيم بلدية سيدي حمدوش دائرة عين البرد.

كما تم تسجيل وفاة طفل يبلغ من العمر 09 سنوات غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى واد الملاق ببلدية واد الكبريت بسوق أهراس, يضيف المصدر ذاته.