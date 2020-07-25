قرر سكان بمركز المدينة الجديدة عمروصة في بوينان بالبليدة، عدم نحر أضحية عيد الأضحى المبارك لعيد 2020، بسبب استمرار أزمة ضعف التيار الكهربائي إلى غاية اليوم، وعدم تركيب مراكز توليد جديدة، خصوصا وأن سيناريو فساد وخسارة عدد من لحم الأضاحي للعام الماضي 2019، ما يزال عالقا في الأذهان، والذي دفع بالمتضررين وقتها إلى قطع الطريق العام.

كشف متضررون من ضعف التيار الكهربائي ونشطاء جمعويون لـ"الخبر"، أن مساعيهم وشكاويهم التي رفعوها على مصالح "سونلغاز" وحتى على مسامع والي البليدة شخصيا، لم تلق أي تجاوب، بالرغم من التعهدات وتعليمات الجهاز التنفيذي، للتعجيل بتسوية "ظاهرة" ضعف التيار الكهربائي، التي أصبحت تتكرر كل فصل حرارة وموعد اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك، أين تتعطل أجهزتهم الكهرومنزلية، وعلى رأسها الثلاجات ومكيفات الهواء، وحتى أجهزة الحواسيب،

وهو ما يجعلهم يعانون من الحرارة ومن تلف وفساد مواد غذائية واستهلاكية، وتساءلوا عن السر من وراء عدم تعزيز ما لا يقل عن حوالي 1000 نسمة، بمحولين لتوليد للطاقة الكهربائية لغاية الساعة، خاصة وأن حركتهم الاحتجاجية وقطع الطريق العام، يومين عقب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، للعام الماضي 2019، نتيجة فساد لحم الأضاحي، بسبب ضعف التيار الكهربائي، وتوقف أجهزة التبريد والثلاجات عن العمل، بالرغم من تلقيهم وعودا بتركيب 4 محولات جديدة، وهو ما لم يحدث إلى غاية الساعة، حيث أنهم أمام ما اعتبروه تجاهلا وعدم اهتمام لواقعهم، قرروا من جهة عدم "نحر" أضحية العيد، وأيضا الاحتجاج، ومطالبة السلطات المركزية بإيفاد لجنة معاينة وتحقيق للوقوف على أزمتهم المستمرة، مع ضعف التيار الكهربائي، وعجز مسؤولين محليين تسوية المشكل.