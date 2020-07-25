توفي صبيحة اول امس الجمعة المجاهد و لاعب فريق جبهة التحرير الوطني عمي لزهر بن حمزة عن عمر يناهز التسعين . بعد صراع مرض عضال

ويعد المرحوم عمي لزهر حمزة قاطن حي الكنيسية بتبسة اللاعب الكبير والبارع من الولاية 12 الذي مثل المنطقة في، فريق جبهة التحرير الوطني مع مخلوفي ، كرمالي، رواي، دودو ، زيتوني، ابراهيمي، بن تيفور، بوبكر ، السعيد عمارة، و آخرون.

عمي لزهر بن حمزة لعب للنادي الصفاقسي التونسي و لإتحاد تبسة حيث تألق أينما لعب.

ويقول الطبيب المعالج الدكتور مسعود زرفاوي اني حاولت مرارا لفت إنتباه السلطات المعنية كالولاية و الشبيبة و الرياضة و المجاهدين لرد الإعتبار لهذا اللاعب و المجاهد الكبير و حتى الصحافة و لكن كل محاولاتي رائع بالفشل.

ويضيف المجاهد لزهر بن حمزة توفي اليوم و هو في سن التسعين و مازالت رتبته

عمي لزهر بن حمزة لم يحض بمزايا المرافق التي تمنح المجاهدين المسنين و المرضى ورتبته سي 1 و مات دون أن يزوره أحد لرفع معنوياته و الإعتراف بمجهوداته التي بذلها في سبيل الوطن.

وعن مسيرة نضاله يقول الطبيب المعالج لعمي لزهر بن حمزة

لا يعلم الكثير أن هذا المجاهد الكبير الذي جاب العالم بأسره مع فريق جبهة التحرير الوطني ، عرف بالثورة الجزائرية أكثر من أزيز رصاص الثوار في الجبال .

من ماو تسي تونغ الى عبد الناصر الى ملك الأردن الي جوزيف بروس تيتو الى فيدال كاسترو الي بورقيبة و الملك فيصل ، كل هذه الشخصيات صافحها البطل المرحوم عمي لزهر و اخذ معها صور للذكرى و البوم يرحل في صمت في بيته القرميدي المتواضع في حي شعبي بسيط لم يجد من يبكيه الا ابناؤه.عمي لزهر بن حمزة يا بطل وحق لنا الاعتراف بالجميل والاعتراف بالتقصير في حق الرجال.