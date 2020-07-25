كشف رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي التونسي لكرة القدم، أن فريق جوهرة الساحل مستعد للتفريط في مهاجمه الجزائري كريم عريبي في صفقة مالية جيدة.

وأوضح في تصريح صحفي قائلا: "سنتعامل بإيجابية مع أي عرض جدي يلبي رغبة النجم الساحلي وطموحات اللاعب".

ويأمل النجم الرياضي الساحلي في إبرام صفقة مالية جيدة مقابل التخلي عن المهاجم الجزائري لدعم خزينة النادي التي تشكو من صعوبات مالية كبيرة.

وكان كريم عريبي (26 عاما) انضم للنجم في جانفي 2019 قادما من نادي دفاع تاجنانت.

وذكرت تقارير إعلامية أن بيراميدز المصري وعدد من الفرق الخليجية ترغب في التعاقد مع المهاجم الجزائري.

ويحتل النجم الساحلي المركز السادس في البطولة المحترفة الأولى برصيد 26 نقطة قبل استئناف النشاط مطلع أوت المقبل، بينما يتصدر الترجي الرياضي البطولة برصيد 44 نقطة قبل 10 جولات من نهاية الموسم.