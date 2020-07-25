توفي، اليوم، الجيلالي خليفة، مؤسسة نادي الطيران المفتوح بالقرب من مطار عبد الحفيظ بوصوف بعين بوشقيف، وهو أقدم ناد للطيران بالجزائر إن لم يكن الأول.

وكان الفقيد البالغ من العمر 85 سنة، الذي عانى من داء القدم السكري ألزمه الفراش في الفترة الأخيرة، مؤسسا و مكونا بنادي الطيران الواقع مقره بمطار بوصوف ببلدية عين بوشقيف ﴿ 18 كلم شرقي تيارت﴾، في ستينات القرن الماضي، تخرج على يده رفقة أستاذ فرنسي عمل بعد الاستقلال بثانوية، عدة طيارين هواة من أبناء المدينة، تحولوا إلى محترفين بعد استفادتهم من تكوينات في الخارج، وصاروا قادة طائرات بالشركة الجزائرية للخطوط الجوية الجزائرية و شركات عالمية في مجال النقل الجوي، و تحولت تيارت بفضل نادي الطيران على مدى 3 عقود من الزمن، قبلة للمتربصين في مجال الطيران من داخل و خارج الوطن.

و عمل الجيلالي خليفة بعد الاستقلال مباشرة مدرسا للغة الفرنسية، ثم أمينا عاما لمديرية التربية، و مديرا لأول فرع للديوان الوطني للتعليم عن بعد، وبعد خروجه إلى التقاعد أسس و ترأس جمعية قدماء قطاع التربية، وكان مثقفا له عدة مؤلفات باللغة الفرنسية، غير منشورة، حول تاريخ المدينة و مواضيع مختلفة، ربط علاقة صداقة مع معظم المراسلين و الصحافيين، وحمل هموم و مشاكل المواطنين عن طريق وسائل الإعلام.