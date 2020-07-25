دعت مصالح الحماية المدنية, اليوم السبت في بيان لها, المواطنين الى الالتزام بجملة من الإرشادات والنصائح الوقائية نتيجة الارتفاع المسجل في دراجات الحرارة بأغلب ولايات الوطن, لاسيما في مثل هذه الظروف "الاستثنائية" المتعلقة بانتشار جائحة كورونا.

وأوضح ذات المصدر أنه "تبعا للنشرة الجوية الخـاصة بارتفاع دراجات الحرارة إثر قدوم كتلة هوائية ساخنة على أغلب ولايات الوطن, تضع المديرية العامة للحماية المدنية كل الوحدات العملية في حالة تأهب قصوى, بالإضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية فيما يتعلق بالنصائح الوقائية المهمة في مثل هذه الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا".

وتتمحور أهم هذه النصائح في "عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة الأشخاص المسنين و أصحاب الأمراض المزمنة و الأطفال" و"تجنب الخروج و التنقل خلال هذه الفترة, إلا في حالات الضرورة, اذ يجب الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، البقاء تحت الظل قدر المستطاع".

كما تدعو مصالح الحماية المدنية المواطنين الى ضرورة "استحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية" وكذا "إغلاق النوافذ والستائر و واجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار" الى جانب "إطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من استعمالها".

وفي سياق متصل أكدت ذات المصالح أنه إذا توجب على المواطن الخروج, فيجب عليه ارتداء قبعة, ملابس خفيفة (القطن)", مشيرة الى انه علاوة على ذلك, "يفضل أن تكون فاتحة, دون نسيان وضع الكمامة" ناهيك عن "تجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية (الرياضة, البستنة والحرف الأخرى) و "الاستحمام عدة مرات في اليوم بدون تجفيف البدن, أو باستعمال مرذاذ الماء" و "إعطاء الأشخاص المسنين, الأطفال والمرضى شرب الماء بانتظام وعدم الانتظار حتى يصابوا بالعطش".

بالنسبة لسائقي السيارات و الذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي, فقد اكدت ذات المصالح أنه "من المستحسن تفادي قطع مسافات طويلة خلال الأوقات التي تشتد فيها الحرارة, بحيث من الأفضل برمجتها في وقت متأخر من المساء عند انخفاض دراجات الحرارة أو بالليل" كما تدعو الى "تجنب السباحة في المسطحات المائية والتردد على الشواطئ في ظل منعها وعدم افتتاح موسم الاصطياف للوقاية من جائحة كوفيد-19" وكذا "الاحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل, وعدم ترك الأطفال وحدهم بداخل سيارة".

أما فيما يخص الوقاية من جائحة كورونا (كوفيد-19), فقد أكدت مصالح الحماية المدنية على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيقها كاملة مع التذكير أن وضع الكمامة "إجباري وضروري" لتفادي نقل أو تلقي العدوى مع البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة, بالإضافة إلى احترام شروط النظافة بغسل اليدين مرارا وتكرار والقيام بعمليات تعقيم المحيط.

كما يجب على المواطنين احترام التباعد الجسدي والاجتماعي خارج بيوتهم بتفادي الاحتكاك وترك مسافة الأمان لأكثر من متر واحد بين الأشخاص وتفادي التجمعات لأكثر من شخصين, خاصة أمام المحلات التجارية و الأماكن العمومية وعند اقتناء الحاجات اليومية, يضيف البيان.