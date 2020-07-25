تداولت اليوم موقع كل شىء عن المدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يصرح من خلاله احد المواطنين من أقارب سيدة توفيت بمستشفى فرانزفانون بالبليدة أن عائلة المتوفية اضطرت إلى كراء سيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفية من البليدة إلى بلدية بوشراحيل شرق المدية بمبلغ مالي تجاوز 3.5 مليون، وقد أثار الفيديو الكثير من التعاليق التي عبرت عن استياءها من الحادث التي لم يراع فيها صاحب سيارة إسعاف ظروف عائلة المتوفية في وقت تساءل فيها صاحب الفيديو عن حال عائلات أخرى لا تملك القدرة على تلبية حاجيات أسرها .