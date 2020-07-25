أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن كيفيات وشروط الدخول إلى مدارس "أشبال الأمة" بعنوان السنة الدراسية 2020 – 2021 بهدف تكوين إطارات نخبة تطمح لتحقيق مسار مهني واعد ضمن صفوف الجيش.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نشر عبر موقعها الرسمي، أنه "بهدف تكوين إطارات نخبة تطمح لتحقيق مسار مهني واعد ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، تنظم مديرية مدارس أشبال الأمة لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، مسابقة لقبول شبلات وأشبال الأمة لطوري التعليم المتوسط والثانوي، لفائدة مدارس أشبال الأمة".

1 - الطور الثانوي بمدارس أشبال الأمة بالبليدة، وهران وسطيف:

التسجيلات مفتوحة لفئة الإناث فقط اللواتي تتوفر فيهن الشروط التالية:

• مولودة عام 2005 فما بعد.

• مقبولة في السنة الأولى ثانوي شعبة "علوم وتكنولوجيا" بعنوان السنة الدراسية 2020-2021 بمعدل يساوي أو يفوق 12/20

• اللياقة البدنية والصحة الجيدة؛

• النجاح في مسابقة القبول.

2 - الطور المتوسط بمدارس أشبال الأمة بالمسيلة، تيارت، بشار، بجاية وتمنراست:

التسجيلات مفتوحة لفئة الذكور فقط الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

• مولود عام 2009 فما بعد.

• مقبول في السنة الأولى متوسط بعنوان السنة الدراسية 2020-2021 بمعدل يساوي أو يفوق 08/10.

• اللياقة البدنية والصحة الجيدة.

• النجاح في مسابقة القبول.

كيفية التسجيل:

التسجيلات تتم حصريا عبر الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيلات الأولية لوزارة الدفاع الوطني: http://preinscription.mdn.dz/cadets

مواد مسابقة الدخول:

فحص طبي، مدعم باختبار بسيكوتقني، وكذا اختبار في الرياضة

حُدّد يوم 22 أوت 2020 كآخر أجل للتسجيلات.