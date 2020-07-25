كشف مؤخرا عباس بداوي والي ولاية المدية ان الولاية تتوفر على حظيرة سكنية قوامها من 8000 إلى 10 آلاف وحدة سكنية عبر قوائم اسمية جاهزة بكل من المدية ، البرواقية ، قصر البخاري ، وبني سليمان ، ستسلم مع نهاية السنة الجارية بمجرد رفع الوباء، علاوة على وجود برامج قيد الإنجاز بصيغة عدل بعدة مواقع، كما أنه سيمنح السكن لكل مكتتب، رافضا أن تتلذذ بعض الجهات بأوجاع طالبي السكن الحقيقين، وكل من يحرض على الاحتجاج ، مطمئنا بان ملفات هؤلاء هي في المكان الآمن، على أنه من يريد شراء السكن الترقوي فله ذلك ، مستغربا دعاة التعجيل بتوزيع السكن في هذا الظرف الصحي الصعب ، من منطلق انه يرى بان المحافظة على صحة هؤلاء أولى من التوزيع .

ومن جهة أخرى أوضح المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية بان مصالحه قد أعدت إستراتيجية ولائية يسهم فيها كل من مدراء هذه المؤسسات ، رؤساء المجالس الطبية، و الأطباء بقصد الحصر الدقيق لكل الاحتياجات البشرية والمادية للتكفل بالمسائل الجانبية لكل سلك ، فضلا على تدعيم هذه المؤسسات بأجهزة تقنية أخرى، كما هو الحال بالنسبة ل 100 جهاز تنفس محمول ، سيتم توزيعه لاستعماله عند الحاجة للمرضى بهذه المؤسسات الصحية السبعة ، و ستهدف هذه الخطة حسبه إلى تنسيق اكبر في محيط هذه المؤسسات وتذليل الصعوبات الموجودة في الميدان كمشكل التفرقة بين المستشفيات والمؤسسات الجوارية الذي كان سائدا على أن كل هذه الهياكل الصحية هي موضوعة اليوم تحت تصرف المرضى و بخاصة المصابين بكوفيد 19اما بالدور المحوري للجانب الجمعوي ، كونه شريكا في مجابهة الوباء الفتاك، من خلال نشر ثقافة الوعي والتحسيس والمرافقة بإقليم الولاية ، معلنا في الوقت ذاته فقد تم اعتماد 243 جمعية محلية بلدية نشطة في مختلف الميادين الإنسانية ستعمل بعضها على توصيل المساعدات العينية إلى للعائلات المحتاجة بمناطق الظل وإنجاح برامج التحسيس والتعقيم المستمرة .