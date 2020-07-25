طالب شريف ملال رئيس نادي شبيبة القبائل خلال ندوة صحفية نشطها بمكتب النادي، صباح اليوم السبت، رئيس الفاف خير الدين زطشي إلى تقديم إستقالته من منصبه كونه فشل في مهمته وتنظيم إنتخابات مسبقة خلال مدة أقصاها شهر لإنتخاب رئيس جديد عوض غنتظار شهر مارس 2021.

وقال شريف ملال خلال حديثه عن مقترح رئيس الفاف لرؤساء الأندية "ردنا واضح فيما يخص المكتب الفيدرالي و الرابطة، عندما إجتمعنا مع رؤساء اندية الوسط والغرب والشرق إتخذنا قرارات، حيث قدمنا بروتوكول إتفاق وقعنا عليه وقدمناه للسيد مدوار على أن يقدمه للمكتب الفيدرالي الذي من جهته لم يعترف به، ولم أفهم كيف أن المكتب الفيدرالي اليوم يراسل رؤساء الأندية علما انه طيلة الموسم لم يلتقى رؤساء الأندية للإستماع لإنشغالاتهم"، -يضيف المتحدث - واليوم يريد الأخذ براينا.

وأشار ملال أن الرئيس زطشي قد فشل في مهمته "فهو عاجز عن أخذ قرار حاسم، المكتب الفيدرالي حر في إتخاذ القرار المناسب لكن ليست لهم الشجاعة الكافية لإتخاذ القرارات اللازمة لخدمة الكرة الجزائرية " .

وقدم شريف ملال في تصريح خلال الندوة، نصيحة لرئيس الفاف قائلا " برأيي عليه ان يقدم إستقالته لإن هنالك رجال قادرون على تحمل المسؤولية هذه، نحن لسنا "دمى" لقد قدمنا إقتراحتنا لمكتب الرابطة ورئيس الفاف ومكتبه رفضوا تطبيقها مما يعني أنه يريد كسر الرابطة فهو يعتمد سياسة فرق تسود، مضيفا، "أنا أرفض الرد على مراسلاته وردي واضح فيما يخص القضية هذه ".

في ما يخص تصوره لمستقبل رئاسة الفاف، اقترح شريف ملال تنظيم إنتخابات مسبقة لإختيار رئيس فاف جديد في مدة أقصاها شهر عوض تنظيمها شهر مارس 2021 كما يريده زطشي و هذا لربح الوقت، مشيرا، أن كرة القدم الجزائرية بحاجة لرجل قادر على إتخاذ القرارات اللازمة لخدمة الكرة الجزائرية . ليست لدي مشاكل مع رئيسي الرابطة و الفاف علاقتي جيدة مع الرجلين . لكن علينا انقاذ الكرة الجزائرية "

من جهة أخرى حضر الندوة الصحفية اللاعب بن سايح الذي أكد تلقيه عروض من أدنية عديدة منها فرق أجنبية طلبت خدماته و ايضل اللاعب أنيس رناي الذي يرغب في العودة للمنافسة بالقوة اللازمة لإفتكاك منصبه لاسيما أن قدراته تسمح بذلك مع غشارته إلى تلقيه عروض من اندية تريده.

أما فيما يخص الطاقم افني للشبيبة يبدو أن عدم تجديد عقد المدرب المساعد كعروف مراد يعني أن هذا الاخير لن يبقى في الطاقم الفني للشبيبة الموسم القادم .