قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تكليف وزير الداخلية الحالي هشام مشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لالياس الفخفاخ المستقيل.

ويعد هشام المشيشي (من مواليد جانفي 1974 ) وهو قاض في المحكمة الادارية ومتحصل على شهادة في الحقوق والعلوم السياسية وخريج للمدرسة الوطنية للادارة بتونس وعمل سابقاخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأمام المشيشي 30 يوما للكشف علي تشكيل حكومة قادرة ،والحصول على كسب ثقة النواب ، وفي حال لم يحصل المشيشي على الأغلبية في اقتراع نيل الثقة في البرلمان، سيصبح بإمكان رئيس الدولة قيس سعيد حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة.

وكان رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ قد قدم استقالته يوم 15 جويلية الماضي بسبب ملف شبهة تضارب المصالح حول صفقات ذات صلة بشركات يملكها أو يملك أسهما في رأس مالها. وفي حال لم يحصل المشيشي على الأغلبية في اقتراع نيل الثقة في البرلمان، سيصبح بإمكان رئيس الجمهورية قيس سعيد حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة.

وكان رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ قد قدم استقالته يوم 15 جويلية الماضي بسبب ملف شبهة تضارب المصالح حول صفقات ذات صلة بشركات يملكها أو يملك أسهما في رأس مالها.