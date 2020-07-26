توفي أربعة أشخاص في حادث سير إثر اصطدام عنيف بين شاحنة وسيارة سياحية وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 100 بالمخرج الشمالي لدائرة بوحاتم بميلة، حسبما علم اليوم الأحد من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

وتم التدخل لأجل الحادث - استنادا لذات المصدر- في حدود الساعة 03 و45 دقيقة من صبيحة هذا اليوم من قبل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببوحاتم مدعمين بالوحدة الثانوية لذات القطاع بفرجيوة حيث تم تسجيل وفاة 03 أشخاص بعين المكان والضحية الرابع توفي في طريقه إلى المستشفى.

وأضاف المصدر، أن أعمار الضحايا الذين كانوا كلهم من جنس ذكر تتراوح بين 13 و30 سنة.

وقد تم نقل الضحايا إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات ببوحاتم ثم حول 03 منهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرجيوة، و الضحية الرابعة الذي هو طفل (13 سنة) تم تحويله إلى مستشفى شلغوم العيد كما أفادت مصالح الحماية المدنية.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.