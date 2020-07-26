أعلنت ولاية الجزائر ، اليوم الاحد ، عبر صفحتها على الفايسبوك ، أنه في إطار الإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 ، وتطبيقا للتعليمة الحكومية ، قام الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الوادي باتخاذ عدة إجراءات في حق التجار المخالفين.

حيث تم تعليق النشاط التجاري لـ 316 محل تجاري ببلديات المقاطعة الإدارية لباب الوادي ، والمتمثلة في "بلدية باب الوادي 170 محل تجاري، بلدية القصبة 107 محل تجاري، بلدية وادي قريش 16محل تجاري، بلدية رايس حميدو 16 محل تجاري، بلدية بولوغين 07 محل تجاري.

كما قامت ذات المصالح بتعليق النشاط التجاري لـ 3 أسواق يومية وهي سوق لالاهم ، سوق زوج عيون ببلدية القصبة، أما بالنسبة لسوق سعيد تواتي ببلدية باب الوادي سيتم تعليق نشاطه التجاري غدا الأحد 26 جويلية 2020 .

وتم تعليق النشاط التجاري لـ 4 مراكز تجارية وهي المركز التجاري printemp ببلدية القصبة ، المركز التجاري الأنفاق، المركز التجاري أروقة باب الوادي و المركز التجاري ابراهيم غرافة ببلدية باب الوادي ، تعليق نشاط التجاري لسوبيرات GABA ببلدية باب الوادي.